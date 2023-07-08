Edirne'de tava ciğercilerine gıda denetimleri

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kırkpınar haftası süresince şehir merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Edirne şehir merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetimlerini yoğun şekilde devam ettiriyor. Gıda kontrol görevlileri, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası boyunca şehir merkezine gelen misafirlerin tercih ettiği Edirne’nin meşhur tava ciğeri işletmelerde ürün ve hijyen kontrolleri gerçekleştirildi. Gıda kontrol görevlileri, işletme yetkililerine uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Gıda kontrol görevlileri tarafından, toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde, asgari teknik ve hijyenik şartların kontrolleri gerçekleştirilerek, işletme yetkililerine uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı" denildi.