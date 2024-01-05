Edirne'de temel ilk yardım eğitimlerine talep her geçen gün artıyor

Türkiye genelinde valilikler bünyesinde açılan ilk ve tek merkez olma özelliğini de taşıyan “Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından 2023 yılında bin 906 kişiye temel ilk yardım, 2 bin 300 kişiye köylerde eğitim seminerleri verildi. 430 kişi ise aldığı eğitimler sonrası Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı ilk yardımcı olarak yetişti.

Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından başvurularda ciddi bir artış olduğunu söyleyen İlk yardım Eğitmeni Ayten Sünnetçiler, ilk yardımın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 yılında ise totalin dışında bin 906 kişiye ilk yardım eğitimleri verdiklerini belirten Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Ülgü Sünnetçiler, 2 bin 300 kişiye köylerde eğitim seminerleri verdiklerini ve aynı zamanda 430 kişiyi de ilk yardımcı olarak yetiştirdiklerini söyledi.

Edirne Valiliği İlk yardım Eğitim Merkezi görevlileri tarafından ücretsiz olarak gönüllülere temel ilk yardım eğitimi veriliyor. Deprem gibi doğal afetler ve ani olaylarda ambulans gelene kadarki süreçte yapılan ilk yardım müdahalesi birçok insanın hayatını kurtarmada büyük önem taşıyor.

Köy köy, ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlara ilk yardımı uygulamalı olarak anlatmaya devam eden Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) görevlileri, kursa katılanlara temel ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra muhtemel doğal afetlerde de yapılması gerekenleri anlatıyor.

2019 yılının Ekim ayından bu yana ilk yardım eğitimi verdiklerini söyleyen Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Ülgü Sünnetçiler, toplumun bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra uygulanabilecek eğitimlerle de ilk yardımcı olmalarına katkı sağladıklarını belirtti.

Temel ilk yardım eğitimleri, güncelleme eğitimleri, temel yaşam desteği, otomatik şok cihazı eğitimi ve ilk yardım farkındalık eğitim seminerleri il ilçe ve tüm köylerde olmak üzere her noktaya taşıyacak çalışmalar yaptıklarını aktaran Sünnetçiler, Merkezde de temel ilk yardım eğitimleri vererek toplumda yetkili ilk yardımcılar yetiştirdiklerini söyledi.

"2019’dan bu yana bin 600 sertifikalı-belgeli ilk yardımcı yetiştirdik"

2019’un Ekim ayından bu yana sertifikalı belgeli bin 600 ilk yardımcı yetiştirdiklerini, 7 bin 570 kişiyi ise ilk yardımla tanıştırdıklarını ifade eden Sünnetçiler, okullarda, kurumlarda ve sivil toplum kuruluşları gibi yerlerde 3’er saatlik farkındalık eğitim seminerleri ile acil durumlarda hastanın yaşamda kalabilmesini sağlayacak kadar bilgi edinmelerini sağladıklarını vurguladı.

İlk yardım eğitim merkezinde 3 günlük eğitim verdiklerini aktaran Sünnetçiler, bu eğitimler sonucu başarılı olanların 3 yıl geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olduğunu belirtti.

3 yılın sonunda ilk yardımcı olarak kalmaya devam etmek isteyenlerin 1 günlük güncelleme eğitimi ile belgeleri yenilenip sürelerini uzatabildiğini ifade eden Sünnetçiler, eğitimlerin ücretsiz olarak verildiğini ve eğitim almak isteyen halktan bir bireyin bu eğitimi alabileceğini söyledi.

"6 Şubat depreminden sonra insanlar ilk yardımın öneminin farkına vardı"

6 Şubat depreminden sonra insanların ilk yardımın öneminin farkın vardığını ve o tarihten sonra daha fazla talep olduğunu aktaran Sünnetçiler, iki eğitmen olarak her hafta aralıksız olarak 3 gün boyunca eğitim vermeye devam ettiklerini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kariyer fuarında bin öğrencinin ilk yardım eğitimi almak için talep formu doldurduğunu vurgulayan Sünnetçiler, "Bu zamana kadar bir sürü acil durum yaşadık. 2020 yılında pandemi yaşadık. Bu süreçte de biz maske ve hijyen kuralları çerçevesinde eğitimlerimize ara vermeden devam ettik. En yüksek ilk yardımcıyı o yıl yetiştirdik. Yaklaşık 470 ilk yardımcı yetiştirdik. 2023 yılında ise totalin dışında bin 906 kişiye ilk yardım eğitimleri verdik. 2 bin 300 kişiye köylerde eğitim seminerleri verdik ve aynı zamanda 430 kişiyi de ilk yardımcı olarak yetiştirdik" ifadelerine yer verdi.

Eğitimlerin aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Sünnetçiler, İlk yardımın ne kadar değerli olduğunun bir olay yaşadıktan sonra değil, öncesinde koruyucu önlemler alarak ve sağlık ekipleri gelene kadar öğrenilen bilgi ve becerileri uygulayarak görülebileceğine değindi.

"Çaresizce beklemek yerine hastayı hayatta tutabilmenin temelini öğrendim"

İlk yardım eğitimlerine katılan üniversite öğrencisi Sude Küçük, aldığı eğitimlerde herhangi bir acil durumda ambulans gelene kadar çaresizce beklemek yerine hastayı hayatta tutabilmenin temel şartlarını öğrendiğini ve bir durumla karşılaştığında yardım edebilecek düzeye geldiğini söyledi.