Edirne'de terör örgütü üyeleri yurt dışına kaçamadan yakalandı
Edirne'de son bir haftada yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 6 terör örgütü üyesi yakalandı.
Edirne’de son bir haftada yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 6 terör örgütü üyesi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin terörle mücadele ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK üyesi 3, terör örgütü FETÖ üyesi 2 ve terör örgütü MLKP üyesi 1 kişi yakalandı. Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.