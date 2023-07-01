Edirne'de ters yönde giden tır trafiği tehlikeye attı

Edirne-Havsa istikametinde ters yönde giden tır, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edirne'de ters yönde giden tır trafiği tehlikeye attı
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Edirne-Havsa istikametinde ters yönde giden tır, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edirne-Havsa istikametinde giden bir araç sürücüsü ters yönde giden bir tırı fark etti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Trafiği tehlikeye atan tır sürücüsü, aracının dörtlülerini yakarak ters yönden ilerleyişini sürdürdü.

Görüntüleri kaydeden diğer sürücüler ise tır sürücüsüne tepki gösterdi.