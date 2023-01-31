Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Edirne’de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Murat P. yönetimindeki 22 T 0236 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen Mustafa H. idaresindeki 22 HN 303 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücüler sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekipleri yaralı sürücülere olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.