Edirne'de ticari takside 6 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside 6 kaçak göçmen yakalanırken, taksi sürücüsü ise gözaltına alındı.

Edirne'de ticari takside 6 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside 6 kaçak göçmen yakalanırken, taksi sürücüsü ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de İstasyon Mahallesi güney çevre yolunda polis ekipleri şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Ticari takside yapılan aramada 4’ü Filistin 2 Fas uyruklu toplam 6 kaçak göçmen yakalandı. 6 kaçak göçmenin işlemleri yapılmak üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaçak göçmenleri taşıyan taksi sürücüsü M. A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.