Edirne'de tıra çarpan panelvan hurdaya döndü

Edirne'de tıra çarpan panelvanın hurda yığınına döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Edirne'de tıra çarpan panelvan hurdaya döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’de tıra çarpan panelvanın hurda yığınına döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı yönüne seyreden A.K’nin kullandığı 81 ACG 166 plakalı panelvan, Kemalköy kavşağında S.Z’nin idaresindeki 33 RN 380 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen panelvanın sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.