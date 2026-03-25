Edirne'de trafik denetimleri arttırıldı: Araç kullanırken telefona bakanın ehliyetine el konulacak

Edirne’de drone destekli trafik denetiminde cep telefonu ve emniyet kemeri ihlallerine geçit verilmedi. Yeni düzenleme çerçevesinde, kural ihlalinde ısrar eden sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, belgelerin iadesi için tüm borçların ödenmiş olması şartı aranıyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde kural ihlali yapan sürücüleri havadan drone ile tek tek tespit etti.

Denetimler çerçevesinde direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere 5’er bin lira cezai işlem uygulandı. Sürücülere, bu ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda cezanın 20 bin liraya kadar çıkacağı ve sürücü belgelerine her seferinde 30 gün süreyle el konulacağı uyarısında bulunuldu.

Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza kesilen denetimlerde, kemer ihlalini bir yıl içinde 4 kez gerçekleştirenlerin ehliyetlerinin de 30 gün süreyle geri alınacağı hatırlatıldı.

Yeni kanuni düzenleme çerçevesinde, geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için sadece son cezanın değil, birikmiş tüm trafik cezalarının tamamen ödenmiş olması şartı aranacak. Ekipler, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.