Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı
Edirne'nin Havsa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edirne’nin Havsa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ş.Z. idaresindeki 39 SZ 808 plakalı otomobil, Kırklareli-Edirne kara yolu Söğütlüdere köyü kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde bulunan sürücü Ş.Z. ve beraberindeki 3 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.