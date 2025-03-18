Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 5 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edirne’nin Lalapaşa yolunda Bulgaristan uyruklu I.O’nun kullandığı PP 2605 BP plakalı otomobil ile C.A’nın kullandığı 06 AFA 792 plakalı otomobil çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.