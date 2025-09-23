Edirne'de traktör römorku hırsızlığından 1 kişi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde traktör römorku hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne'de traktör römorku hırsızlığından 1 kişi tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde traktör römorku hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçe Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kırcasalih beldesinde C.D.’ye ait traktör römorkunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde römorkun B.T. (25) ve Ö.B. (47) tarafından çalınarak Yeşilova köyüne götürüldüğü belirlendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan römork sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.