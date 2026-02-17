Edirne'de Tunca Nehri taştı
Edirne'den geçen Tunca Nehri taştı.
Edirne’den geçen Tunca Nehri taştı.
Edirne’de etkili olan sağanak yağışlar sonrası Tunca Nehri’nin debisi hızla yükselerek kritik seviyeye ulaştı. Tarihi Tunca Köprüsü ile Sarayiçi bölgesindeki Kanuni, Fatih ve Yalnızgöz köprülerinin ayakları büyük oranda su altında kaldı.
Taşan suyun kıyı şeridindeki yürüyüş yollarına ve sosyal donatı alanlarına ulaşmasıyla bölgedeki işletmeler için risk oluşmaya başladı. Bulgaristan’dan gelecek ek su kütlesiyle birlikte nehir debisindeki artışın gece saatlerinde daha da şiddetlenmesi bekleniyor.