Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi

Edirne'de arıza yapan tırını tamir etmek amacıyla aracının altına giren şoför, dorsenin altında sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

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  • 24.04.2022 22:04
  • Güncelleme: 24.04.2022 22:37
Edirne'de Ukraynalı tır şoförü aracını tamir ettiği esnada feci şekilde can verdi
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edirne’de arıza yapan tırını tamir etmek amacıyla aracının altına giren şoför, dorsenin altında sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne’nin Havsa ilçesi mevkiinde bulunan otoyolda meydana geldi.

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İstanbul’dan Edirne istikametine seyir halinde olan tırın arızasını gidermek isteyen şoför yol kenarına yanaşıp aracını tamir etmek istedi. Tırın altına girip tamir etmeye çalışan Ukrayna uyruklu şoför tamir ettiği parçanın üzerine düşmesi üzerine dorsenin altında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler şoförü hareketsiz görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, tır şoförünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

SHA Editör
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