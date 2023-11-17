Edirne'de üniversite öğrencileri diyabet farkındalığı için etkinlik düzenledi

Edirne’de Trakya Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından Saraçlar Caddesi’nde açılan stantta hem diyabetle mücadele anlatıldı, hem de ücretsiz olarak vatandaşların kan şekeri ve kitle endeksi ölçümleri yapıldı.

Edirne’de Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan stantta vatandaşların ücretsiz olarak kan şekeri ve kitle endeksi ölçümü yapıldı.

Trakya Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Halk Sağlığı görevlileri tarafından Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte görevli öğrenciler tarafından vatandaşlara broşür dağıtılarak diyabetin riskleri, diyabet tedavisi, beslenme şekli anlatıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Tütüncüler Kökenli, diyabet konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bu şekilde bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Etkinlikte öğrenciler tarafından vatandaşlara beden kitle endeksi ölçümü ve kan şekeri ölçümü de yaptığını söyleyen Prof. Dr. Kökenli, "Burada hem ağırlık hem de boy ölçümleri yapılarak kitle endeksleri hesaplanıyor. Risk altında olan kişilere bilgi veriliyor. Bunun diyabet açısından taşıdığı riskler anlatılıyor. Aynı zamanda kan şekeri ölçümü de yapıyoruz. Kan şekeri değeri 200’ün üzerinde olan kişilere doktora başvurmaları konusunda yönlendiriliyor" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Tütüncüler Kökenli, Türkiye’de yaklaşık 20 bin çocuğun Tip-1 diyabet hastası olduğunu söyledi.

Vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bu şekilde bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Doktor Emine Özbiçer, diyabet ile ilgili farkındalık uyandırmak ve belirtilerini öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Murat Avcıbaşı, amaçlarının insanların bu şekilde bir hastalık olduğunu bilmelerini sağlamak ve hastalığı ertelemelerine yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Etkinlikte görev alan öğrencilerden Arzu Ali, halkı bilinçlendirmek amacıyla düzenledikleri etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Böyle bir etkinlik düzenlenmesinin çok güzel olduğunu söyleyen vatandaşlardan Güler Arabacı, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kan şekerini ve kitle endeks ölçümlerini yaptıran vatandaşlardan Muhteber Meşeli, yapılan bu etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ve bilgilendiklerini ifade etti.