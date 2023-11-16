Edirne'de üniversite öğrencilerinden en pahalı ulaşım ücretlerine tepki

Edirne’deki bir alışveriş merkezi önünde toplanan üniversite öğrencileri, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi’ni (ETUS) protesto etti. 11.90 lira olan öğrenci biniş ücretini kabul etmediklerini belirten öğrenciler, en pahalı ulaşımın sağlandığı ilin Edirne olduğunu ifade etti.

Kentteki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen Trakya Üniversitesi öğrencileri, toplu ulaşımın sağlandığı ETUS’u protesto ederek ücretlerin düşürülmesi için belediyeye selendi.

Öğrenciler ’Ucuz ulaşım istiyoruz’, ’Mağdurluğumuzdan siz sorumlusunuz’, ’Biz müşteri değil öğrenciyiz’ şeklinde açtıkları dövizlerle kentteki pahalı ulaşım sorununa dikkat çekti.

Trakya üniversitesi öğrencileri adına açıklama yapan siyaset bilimi ve kamu yönetimi 2. sınıf öğrencisi Elif Negiş, "Edirne de bu duruma acil şekilde çözüm bulunmasını, kooperatifin ve belediyenin inisiyatifine bırakılmak istemiyor, hakkımız olan indirimi talep ediyoruz" dedi.

"Belediyenin inisiyatifine bırakılmak istemiyoruz"

Edirne şehrinde 43 bin 196 öğrenci bulunduğunu hatırlatan Negiş, "Sözde öğrenci dostu olan şehirde ETUS öğrenci kartına şu an da 11.90 tl vermekteyiz. Bu ücreti öğrenciler olarak kabul etmiyor, en kısa sürede indirim yapılmasını talep ediyoruz. Buradan Edirne Belediyesine ve ETUS yetkililerine sesleniyoruz neredeyse en pahalı ulaşıma sahip şehir Edirne de bu duruma acil şekilde çözüm bulunmasını, kooperatifin ve belediyenin inisiyatifine bırakılmak istemiyor, hakkımız olan indirimi talep ediyoruz. Mağduriyetimizin daha fazla devam etmemesini, şoförlerin kaba davranışlarına maruz kalmamayı istiyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyor mağduriyetimizin giderilmesi için haykırıyoruz. Ayrıcalık değil hakkımızı istiyoruz. Biz müşteri değil öğrenciyiz" ifadelerine yer verdi.

Edirne’de 8.50 liradan toplu ulaşım kullanan üniversite öğrencileri son yapılan zammın ardından 11.90 liradan ulaşım sağlamaya başladı.