Edirne'de üniversiteli genç parasını telefon dolandırıcısına kaptırdı iddiası

Edirne’de Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Alper Dilsiz, bir kişiden 17 bin Türk lirası değerinde bir cihaz sipariş etmesinin ardından kendisine gelen kargodan 900 lira değerinde farklı bir cihaz teslim edildi.

Edirne’de Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Alper Dilsiz, çalıştığı iş yerine alışveriş yapmak için gelen Ferhat F. ile tanıştı. Daha sonra Ferhat F.’nin telefoncu olarak kendisini tanıtmasının ardından mağdur öğrenci Dilsiz, telefon almak istediğini söyledi. İddiaya göre, Daha sonra telefon siparişi veren Dilsiz’e 17 bin liralık cihaz yerine 900 liralık bir cihaz geldi. Bunun üzerine hayretler içinde kalan genç öğrenci Dilsiz, polis ekiplerine ve savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Büyük mağduriyet yaşadığını söyleyen Dilsiz, herkesi bu konuda uyararak yetkililerden yardım istedi.

“Beni dolandıran şahısla samimi olduk”

Bir süre önce tanıştığı bir kişiden telefon sipariş ettiğini belirten Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Alper Dilsiz, telefon siparişi verdiği kişi tarafından dolandırıldığını ifade ederek, “Ben bir şahsa sipariş verdim. Elime gelen cihaz çok düşük bir model. Yani arasında dağlar kadar fark var. Bir cihazın fiyatı 17 bin Türk lirasını geçiyor, diğerinin fiyatı sadece bin lira falan oluyor. Bana 2’nci el kullanılmış bir cihaz gönderildi. Bu şahıs benim çalıştığım dükkâna geldi. Kendini biraz tanıttıktan sonra beni dolandıran şahısla samimi olduk. Daha sonra şahsın ne iş yaptığını sorduğumda ise telefoncu olduğunu söyledi. Ben de samimiyetine güvenerek bana telefon lazım olduğunu belirttim. ’Bana telefon bulabilir misin?’ dediğimde ise her zaman yardımcı olabileceğini söyledi” dedi.

Parasını gönderdikten sonra beğendiğini telefon cihazını sipariş verdiğini vurgulayan Dilsiz, “İki cihaz siparişi verdim. Bana gönderdiği cihazın biri aynı marka, diğeri ise farklı bir cihazdı. Bu olayı yaşadıktan sonra polise gittim ve şikâyette bulundum. Cihazların birinin farklı olduğunu söyledim ve bu konuda da polisler bana ayıplı mal gönderdiğini söylediler. Bu yüzden tekrar şikayetçi olmak için ben de savcılığa geldim. Savcılığa geldim ve suç duyurusunda bulundum. Olaylar bu saatten sonra nasıl devam eder bilmiyorum ama mağduriyetim kendi acımdan çok büyük. Hem öğrenciyim hem de asgari ücretle çalışıyorum. Zararım yaklaşık 18 bin lira oldu. Bana gönderdiği cihazın da maddi değeri bin liradır. Benim önerim, insanların herkese güvenmemeleri çünkü başıma gelen bu, dolandırıldım” diye konuştu.