Edirne'de uyuşturucu ile mücadele: 5 kişi yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi ile 5 kişi yakalandı.

Edirne'de uyuşturucu ile mücadele: 5 kişi yakalandı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi ile 5 kişi yakalandı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında 26,24 gram Esrar, 0,77 gram eroin, 2,02 gram sentetik Kannoboid, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalan 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.