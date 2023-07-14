Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 14 kilo 792 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından bir evde gerçekleştirilen operasyonda 14 kilo 792 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli ise yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik takibi sonrası yapılan operasyon ile bir evin iç kısmında değişik bölümlere gizlenen ve satışa hazır hale getirilen 11 kilo 100 gram kubar esrar narkotik köpeğinin de dikkati ile ele geçirildi.

Evin arka bahçesinde bulunan eklentilerde ise 3 kilo 692 gram kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.