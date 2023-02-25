Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Edirne’de jandarma, gümrük muhafaza ve polis ekiplerince son 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesindeki faaliyetlerini sürdürüyor. Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 9 kilo 163 gram esrar, 4 kilo 183 gram sentetik cannabinoid, 9,96 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 0,71 gram skunk, 2 bin 331 sentetik ecza ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucu 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan 5 zanlı da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.