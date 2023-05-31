Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 kilo 200 gram skunk, 150 gram toz esrar, 3 kök skunk bitkisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 650 Türk lirası ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ise gerekli yasal işlemler başlatıldı.