Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin 2 gram kubar esrar 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin 2 gram kubar esrar 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Edirne İl jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin 2 gram kubar esrar 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.