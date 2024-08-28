Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 49 bin 500 kök kenevir imha edildi

Edirne’de jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilen takip ve denetim faaliyetlerinde 49 bin 500 kök kenevir imha edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen iki farklı şahsın tarlalarına düzenlenen operasyonlarda, toplam 49 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasa dışı olarak ekimi yapılan kenevir bitkileri, yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde imha edilerek toplum güvenliği sağlandı.

Güvenlik güçleri, toplum huzurunu bozan bu tür illegal faaliyetlerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirttiler.