Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Edirne'de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 116 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 116 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla gerçekleştirilen operasyonda, ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.Y. isimli firari hükümlü de yakalandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 0,67 gram sentetik kannabinoid, 341,09 gram bonzai, 19,74 gram metamfetamin, 25 adet 7x65 fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.