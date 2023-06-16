Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde, 2 kilo 502 gram metamfetamin, 8,64 gram skunk ve 20 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.