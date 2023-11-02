Edirne'de yağış sevindirdi

Edirne’de gece gök gürültüsüyle başlayan sağanak yağmur, sabah da etkisini sürdürmeye devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yollardaki aşırı yağıştan dolayı vatandaşlar suyun içerisine girerek karşıya geçti.

Edirne’de sabaha karşı etkisini artıran sağanak dolayısıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte çok büyük aksaklık yaşanmasa da yağmurun çok yağması vatandaşların işlerine gitmelerini olumsuz yönde etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar bina ve iş yerleri önüne sığınırken, bazı kişiler şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanak yağış nedeniyle yolların karşı tarafına geçmek isteyenler zorlandı.

Vatandaşlar ve çiftçiler yağmurun yağmasına sevindi

Mehmet Erdikuran, "Yağmur her yönüyle berekettir, çevre temizlenir, çiftçiye iyi gelir, yağması berekettir" dedi. Gökhan İlginç ise, “Yağmur rahmeti ile geldi; barajların dolması lazım, çiftçiye yağmur lazım. Edirne’de yağması bizleri sevindirdi" dedi.

Ayrıca, yağmur yağışıyla kentte havalar biraz serinledi.

Meteoroloji’den verilen bilgiye göre, yağmurlu hava gece geç saatlere kadar devam edecek.