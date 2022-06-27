Edirne'de yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilecek
Edirne'de yakalanan 227 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi.
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör
Edirne’de yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi. Afgan göçmenler İstanbul Havalimanı’ndan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.
İHA
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