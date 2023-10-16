Edirne'de yangın: 2 ev hasar gördü

Edirne’nin Meriç ilçesinde çıkan yangında 2 evde hasar oluştu.

Meriç ilçesinin Küçükdoğanca Mahallesi’nde ahşap bir evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan bir başka eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Uzunköprü, Meriç ve Küplü Belediye itfaiye ekipleriyle birlikte, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.