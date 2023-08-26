Edirne'de yaralı bulunan 'paçalı şah kartalı' koruma altına alındı

Edirne’de, İç Anadolu bölgesinde yaşayan nesli tükenmekte olan kırmız listede yer alan yaralı paçalı şah kartalı bir fabrikanın bahçesinde bitkin halde bulundu.

Nesli tehlike altındaki kartallardan olduğu için kırmızı listede yer alan ve genellikle İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nin dağlık kesimlerinde yaşayan kartal, bin 400 kilometrelik yolu geçerek yaralı halde Edirne’ye geldi. Edirne’de bir tekstil fabrikanın bahçesinde yaralı kartalı bulan Muhammed Acer, kartalı önce güvenli bir bölgeye alarak yetkililere haber verdiğini belirtti.

“İnşallah bu şah kartal tedavi edilerek yeniden doğal ortamına kavuşur”

Acer, “Kartalın fabrikanın bahçesine geldiklerini söyledikten sonra önce onu daha korunaklı bir bölgeye götürdüm. Yaralı halde kanadından darbe almıştı. Sonra yakından bir araştırma yapınca nesli tükenen ’paçalı şah kartalı’ olduğunu gördüm. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arayarak, gelip almalarını sağladım. İnşallah bu şah kartal tedavi edilerek yeniden doğal ortamına kavuşur ve nesli tükenen bu kartalın bir an önce doğaya salınır” dedi.

Bitkin halde bulunan yılan kartalı, tedavi edilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi, Yaralı kartalı alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çekmeköy Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Şah kartalın tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.