Edirne'de yaşlı kadın, 34 yıldır sonbaharda düşen yaprakları gübreye dönüştürüyor

Edirne’de yaşayan 70 yaşındaki kadın, 34 yıldır düşen yaprakları topluyor, bahçesinde doğal gübre üretiyor.

Edirne’de yaşayan 70 yaşındaki Cemile Kayaoğlu, her sonbaharda sokaklara dökülen yaprakları tek tek süpürerek topluyor ve biriktirdiği bu yaprakları bahçesinde 60 santimetre derine gömerek doğal, humuslu gübreye dönüştürüyor. Kayaoğlu’nun hem çevreye hem de geleneklerine bağlılığı örnek niteliğinde.

1989 Bulgaristan göçmeni olan ve 1991 yılında şimdiki evine yerleşen Cemile Kayaoğlu, tam 34 yıldır aynı özenle sokaklardaki yaprakları topladığını belirtiyor. Bu alışkanlığının çocukluk yıllarına, annesinin öğütlerine dayandığını söylüyor. Topladığı yaprakları 3 katlı evinin bulunduğu, yaklaşık 1 dönümlük bahçesine taşıyan yaşlı kadın, burada kendi imkânlarıyla kompost gübre hazırlıyor. Kayaoğlu okul yıllarında edindiği bilgileri hâlâ kullandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Topladığım yaprakları 60 santim derine gömüyorum. Zamanla humuslu gübre oluyor. Her sene bunu yapıyorum. Domates, soğan, marul, kabak, patates. Ne eksem hepsi çok güzel yetişiyor. Yapraklar benim için çok kıymetli."

Kayaoğlu, 1991’de aldıkları arazinin adeta bir çöplük gibi olduğunu, yıllar içinde yaptığı bakım sayesinde bölgeyi bir gül bahçesine dönüştürdüğünü anlattı.

"Yapraklar çok kıymetli"

Çamlık bölgesinden görülebilen bahçesinin bugün örnek bir doğal üretim alanına dönüştüğünü belirten Kayaoğlu, topladığı yaprakları kaçırmamak için zaman zaman uykusuz kaldığını dile getirerek, "Uyku uyuyamıyorum bazen, yapraklar düşecek, kaçıracağım diye. Böyle bir huy işte Herkes kendinden sorumlu. Benim kafa böyle esiyor, böyle yapıyorum" şeklinde konuştu.