Edirne'de yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Edirne'de yaşlı kadına ait müstakil bir ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edirne'de yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’de yaşlı kadına ait müstakil bir ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyünde yaşlı bir kadına ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.