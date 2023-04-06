Edirne'de yol çöktü, otomobil oluşan çukura düştü

Edirne’de emekli bir albay, yaşadığı evin sitesindeki otoparktan otomobiliyle çıktığı sırada yolun çökmesi sonucu çukura düştü.

Olay, öğle saatlerinden sonra Edirne Fatih Mahallesi’nde bulunan İbrahim Ay Caddesi’nde meydana geldi. Emekli Albay Mustafa Türkselçi’nin idaresindeki 22 HT 002 plakalı otomobil, otoparktan çıkıp hareket ettikten sonra sitenin bahçesindeki yolun çökmesi sonucu aracıyla birlikte oluşan çukura düştü. Otomobili çukura düşen Türkselçi, kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, oluşan çukurun etrafına şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Maddi hasarın oluştuğu otomobil, vinç yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarıldı.

"Aracım şu anda çukurun içinde duruyor"

Aracın geçişi sırasında yolun çöktüğünü ifade eden Emekli Albay Mustafa Türkselçi, kapalı garajdan arabacını aldıktan sonra çukurun içine düştüğünü belirterek, "Yolun nasıl çöktüğünü bilmiyorum. 4 metrelik aracım şu anda çukurun içinde duruyor. İlk öncelikle kurtarıcı geldi ve arabamı buradan çıkaramayacağını söyledi. Daha sonra büyük vinç çağırdılar. Şimdi aracımı çıkartacaklar. Kurtarıcıya yükleyip servise götüreceğiz. Hiçbir korku yaşamadım. Ben emekli albayım, ben Allah’tan başka kimseden korkmam. Bu benim için sıfır bir olay, binlerce ölümlerden kurtuldum. Onun için hiçbir problem yok. Canıma bir zarar gelmediği için Allah’a şükürler olsun" dedi.