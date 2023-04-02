Edirne'de yolcularla tartışan ETUS şoförü kontak kapattı

CHP’li Edirne Belediyesi’nce toplu ulaşımın sağlandığı ETUS’ta şoför ile yolcular arasında yaşanan tartışma başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile o anlar kayda aldı.

Edirne’de toplu ulaşımın sağlandığı ETUS’ta şoför F.B. ile yolcular arasında yaşanan diyalog bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan tartışma sonucu şoför midibüsü yolun kenarında durdurup yolcuya ’6,45 lira bilet basıyorsun al sen git’ diyerek araçtan inmesini istedi.

Yüksek lisans öğrencisi Yusuf Çelik, şoförün yanına giderek, ’Bu kartı bana sen mi verdin?’ diyerek tepki gösterdi. Görüntülere göre araç sürücüsü F.B.’nin kontak kapatarak, "İn aşağı, inmezsen ben ineceğim" demesi sonrası tartışma büyüdü.

O anlar ise başka bir yolcu cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Daha sonra şoförün ’hepiniz patron, hepiniz şoför be ohh, hepiniz yönetim kurulu başkanısınız’ demesi sonrası yolcular daha fazla tepki gösterdi. 6,45 lira bilet basan yüksek lisans öğrencisi Yusuf Çelik, "Ben şu anda yüksek lisans yapıyorum bu kartı bana devlet verdi sen değil, senin cebinden çıkmıyor. Sen burada kimseye hakaret edemezsin" diyerek şoföre tepki gösterdi.

Tartışma sonrası yolcu olarak araçta bulunan Yusuf Çelik araçtan indi.