Edirne'de yoldan çıkan otomobil refüje çıktı: 5 yaralı

Edirne'de otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü-Havsa yolu Bakışlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. yönetimindeki 22 PC 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.