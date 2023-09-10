Edirne'de zincirleme kaza: 1 ölü, 36 yaralı
Edirne-Kırklareli yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.
Edirne-Kırklareli yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.
Kaza, Edirne-Kırklareli yolu Köseömer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.