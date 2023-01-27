Edirne'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Edirne’de meydana gelen zincirleme kazada 4 araçta madi hasar oluşurken, yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Sabuni Mahallesi Atatürk Bulvarı Orduevi Kavşağında meydana geldi. Seyir halinde olan 4 araçlar zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza sonucu yaralanan 1 kişi yaralandı. Ayrıca hasar gören araçların birinde bulunan engelli çocuğun bagajdaki engelli aracıda kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.