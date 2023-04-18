Edirne'deki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere kentteki diğer camiler Kadir Gecesi dolayısıyla doldu taştı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının Kadir Gecesi ile taçlandığı bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar camilerin yolunu tuttu. Selimiye Camii’nde restorasyon çalışmalarının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar kısmi olarak ayrılan bölümlerde namaz kıldı. Balkanlar ve Türkiye’nin birçok noktasından gelen vatandaşlar, Selimiye basta olmak üzere Eski Cami, Üç Şerefeli ve Dar-ül Hadis camilerine akın etti.

Kadir Gecesi programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunması ile başladı. Birbirinden güzel ilahilerin de söylendiği programda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Programın ardından yatsı ezanının okunması ile birlikte Teravih Namazı kılındı.

’Sakal-ı Şerif’i görebilmek için birbirleriyle yarıştılar’

Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif-i de Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı. İbadet ve ziyaret için camilere akın eden binlerce vatandaş Hz. Muhammed’in emaneti Sakal-ı Serif’i görebilmek için sıraya girdi. Cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’i çekmek ve dokunabilmek için sıraya giren cemaat birbiriyle yarıştı.

Erzincan’dan gelen Hatice Çukur, Eski Cami’de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i gördüğünü ve çok duygulandığını söyledi.

“Duygulanmamak mümkün mü?”

Duygulanmamanın mümkün olmadığını belirten Adem Çukur, 11 ayın sultanı Kadir Gecesi’nin en kutsal gecelerden birisi olduğunu vurguladı. Çukur, tüm İslam âleminin kandilini kutladı.

Diğer vatandaşlarda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaştıkları için çok mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, bütün Müslüman aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.