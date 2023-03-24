Edirne'deki fırınlarda Ramazan pidesi denetimi

Edirne’de Ramazan ayında pide satışının yapıldığı fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimi yapıldı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok ilgi gösterdiği pide satışının yapıldığı fırınlarda fiyat etiketi ve gramaj denetimleri başladı. Edirne’de daha önce 13 lira 50 kuruştan satılması planlanan 350 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının şehir merkezinde 12 TL, ilçelerde ise 300 gram 10 TL olarak belirlenmişti. Fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetimlere başlayan ekipler, fırsatçılara geçit vermiyor.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınları tek tek dolaşarak denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri pidenin gramajını tartarak kontrol ederken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ise fiyat tarifelerini kontrol etti. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

Edirne merkezde 350 gram pide 12 TL, ilçelerde ise 300 gram pide 10 TL’den satışa sunuluyor.