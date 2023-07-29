Edirne'deki Hıdırağa Camisi'nin haziresindeki mezar taşları onarıldı

Edirne’de 15. yüzyılda yapılan Hıdır ağa Camisi’nin haziresindeki mezar taşları aslına uygun şekilde onarıldı.

Edirne Kent merkezinde bulunan Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazirelerinin ihyasına yönelik Edirne Valiliği koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından başlatılan ortak çalışma ile Hıdırağa Camisi’nin haziresinde bulunan bitkiler ve mezarlarla bağlantısı olmayan döküntü taşlar temizlendi. Kırık mezar taşları tespit edildi ve önceki restorasyon çalışmalarında yapılan hatalı uygulamalar giderildi. Tüm mezar taşlarının yüzey temizlikleri ve mezar taşı okumaları yapılarak Türkçe etiketlemeleri yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, “Edirne valiliği il Özel İdaremiz ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz tarafından İlimizdeki tarihi mezarlıkların bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdare ekipleri ile kurumlardan ekiplerimizle tarihi mezarlıkların bakım ve onarım çalışmasını başlattık. Yapılan işlerden biri de burada yatan zatların kimliklerinin görülebileceği şekilde plakalar oluşturduk” dedi.

Hıdırağa Camisi’nin tarihi

Selimiye’nin doğusunda bulunan ve bu camiye en yakın küçük camilerden olan Hıdır Ağa Camisi 16. yüzyıl yapısıdır. 1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı döneminde önemli derecede hasar görmüştür. Cami 1886, 1894(95), 1971(72), 1975 yıllarında onarılmıştır. 2008 yılında tekrar onarım gören cami günümüzde ibadete açık olarak hizmet vermektedir.