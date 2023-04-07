Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipleri tarafından son bir haftalık süre içerisinde icra edilen faaliyetler çerçevesinde düzenlenen operasyonda 6 adet robot süpürge, 2 adet oto yedek parçası, 2 adet bisiklet, 4 adet extacy hap ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.