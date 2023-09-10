Edirne'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi: Olay yeri havadan görüntülendi

Edirne-Kırklareli yolunda meydana gelen feci kazanın ardından olay yeri havadan görüntülendi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle, kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edirne'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi: Olay yeri havadan görüntülendi
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Edirne-Kırklareli yolunda meydana gelen feci kazanın ardından olay yeri havadan görüntülendi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle, kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, Edirne Kırklareli yolu Köseömer mevkiinde meydana geldi. Yolun kenarında çıkan anız yangını sebebiyle dumanların etrafa yayılmasıyla çok sayıda tır ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

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Kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza alanında geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza yeri dron ile görüntülendi.