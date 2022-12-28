Edirne'deki kuru yemişçilerde yılbaşı öncesi denetim yapıldı

Edirne’de vatandaşların yılbaşı nedeniyle gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle yılbaşında tüketilen ürünlerin satışını yapan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı. Kuru yemişçileri dolaşan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını kontrol etti, faturaları inceledi.

Yılbaşı öncesi denetimleri arttıran ekipler, Edirne’nin en işlek ve turistlerin en çok alışveriş yaptığı noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’ndeki kuruyemişçileri tek tek dolaşarak fiyat etiketlerini kontrol etti.

Satıcılar tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir, dijital veya elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde ise aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Bu çerçevede kentin işlek noktalarında iş yeri bulunan kuru yemişçileri dolaşan ekipler, fiyat etiketlerinin görünebilir şekilde asılması yönünde esnafa hatırlatmada bulundu.

"Denetimler güzel ve faydalı oluyor"

Daha yılbaşı hareketliliğinin tam olarak başlamadığını ve vatandaşların genelde bu şekildeki alışverişlerini son güne bıraktığını söyleyen Saraçlar Caddesi esnafı Arslan Kerimler, "Hazırlıklarımızı yaptık, müşterilerimizi bekliyoruz. Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Sicil Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü belli zamanlarda gelip denetimler gerçekleştiriyorlar. Denetimler güzel ve faydalı oluyor" dedi.