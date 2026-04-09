Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada

Edirne'de bir lunaparkta eğlence aracından düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Sedat Çoktaş'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yusuf Eker
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Olay, Karaağaç Mahallesi İki Köprü Arası Caddesi’ndeki lunaparkta yaşandı. Eğlence aracından düşerek ağır yaralanan Sedat Çoktaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayla bağlantılı 2 kişiyi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk etti.

Öte yandan Çoktaş’ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.