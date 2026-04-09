Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
Edirne'de bir lunaparkta eğlence aracından düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Sedat Çoktaş'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne’de bir lunaparkta eğlence aracından düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Sedat Çoktaş’ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Karaağaç Mahallesi İki Köprü Arası Caddesi’ndeki lunaparkta yaşandı. Eğlence aracından düşerek ağır yaralanan Sedat Çoktaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayla bağlantılı 2 kişiyi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk etti.
Öte yandan Çoktaş’ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.