Edirne'deki zincirleme kaza kamerada

Edirne’de iki tır ve üç otomobilin karıştığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre Edirne’den Hamzabeyli Sınır Kapısı yönüne giden 34 GJR 76 plakalı tırın sürücüsü, sollama yaptığı sırada lastiği patlayınca direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Zincirleme kazada 2 tır ve 3 otomobil birbirine girdi. Otomobillerden biri paramparça olup yol kenarına devrildi. Devrilen otomobilin sürücüsü Ersin Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılırken, diğer araçta bulunan yaralı vatandaşla birlikte hastaneye kaldırıldı. Ersin Arslan’ın cenazesi ise, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.