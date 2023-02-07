Edirne'den komando taburu Gaziantep'e intikal ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de komando taburunda görevli personelin arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

Edirne'den komando taburu Gaziantep'e intikal ediyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne’de komando taburunda görevli personelin arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Edirne’de konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın 1’inci Komando Taburunda görevli personelimiz, arama-kurtarma faaliyetlerine destek için Gaziantep’e intikal ediyor."

Edirne'den komando taburu Gaziantep'e intikal ediyor
Edirne'den komando taburu Gaziantep'e intikal ediyor
Edirne'den komando taburu Gaziantep'e intikal ediyor