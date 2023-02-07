Edirne'den komando taburu Gaziantep'e intikal ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de komando taburunda görevli personelin arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne’de komando taburunda görevli personelin arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Edirne’de konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın 1’inci Komando Taburunda görevli personelimiz, arama-kurtarma faaliyetlerine destek için Gaziantep’e intikal ediyor."