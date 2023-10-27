Edirne'den öğrencilerden 100. yıl koreografisi

Edirne’de Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde okul bahçesinde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, "100. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.

Edirne’de Ticaret Borsası İlkokulu öğretmenlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler bedenleriyle 100 yazdı, öğretmenler ise Türk bayrağı açtı. 100 öğrenci, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla okul bahçesinde koreografi çalışması yaparak görsel şölen oluşturdu. Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açan öğrencilerin çalışması dron ile havadan görüntüledi.

Cumhuriyet’in 100. yılını coşku ve gururla kutladıklarını söyleyen Ticaret Borsası İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan, diğer okullarda da çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve 100. heyecanı yaşandığını ifade etti.