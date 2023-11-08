Edirne emniyet müdürü ve personeli kan ve kök hücre bağışı yaptı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalara umut olabilmek için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

’Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Türk Kızılay Edirne Şubesi iş birliğiyle, emniyet hizmet binasında kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde Kızılay Edirne Şubesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının içinde kan ve kök hücre bağışı için alan oluşturuldu. Bu çerçevede lösemili ve diğer hastalara umut olmak isteyen polisler, gerekli testler yapıldıktan sonra kan ve kök hücre bağışı için sıraya girdi.

Müdürlüğün içerisinde oluşturulan alana gelen emniyet personeli yapılan bilgilendirmelerin ardından form doldurarak kan ve kök hücre bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un da yer aldığı etkinlik, hem polis memurları hem de diğer personel tarafından yoğun ilgi gördü.

Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi Ekip Doktoru Erhan Aksoy’dan etkinlikle ilgili bilgi alan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, form doldurduktan ve gerekli testler yapıldıktan sonra kan bağışında bulundu.

Hem kök hücre, hem de kan bağışı yaparak destek olmak istediklerini söyleyen Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, personelin neredeyse tamamının kan bağışında bulunduğunu aktardı.

Kanın sürekli ve hiçbir şekilde yeri doldurulamayan bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karaburun, Emniyet teşkilatı olarak kanlarıyla, canlarıyla, kök hücreyle ve 24 saat mesaileri ile vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

"Kanımızla canımızla yanlarındayız"

Kan bağışında bulunan personele ve diğer müdürlere teşekkür eden Karaburun, "İnşallah verdiğimiz her kanın her damlası vatandaşlarımıza şifa olur ve onların şifa bulmalarına bir ihtiyaçlarını gidermelerine vesile oluruz. Bekçisinden, polisine, müdürlerinden, komiserlere kadar bütün personelime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi Ekip Doktoru Erhan Aksoy, kanlarıyla ve kök hücre bağışları ile desteğini esirgemeyen emniyet müdürü Onur Karaburun ve personeline teşekkür etti.

Aynı desteği tüm kurumlardan ve tüm vatandaşlardan beklediklerini belirten Aksoy, kan bağışı ve kök hücre bağışı için çağrıda bulundu.