Edirne Hamzabeyli'de 35 kilometrelik tır kuyruğu

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 35 kilometreye dayandı.

Edirne Hamzabeyli'de 35 kilometrelik tır kuyruğu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu 35 kilometreye dayandı.

Türkiye’nin ihracatının artması ve Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanıyor. İki gündür sıranın kendilerine gelmesi için kuyrukta bekleyen tır şoförleri, en az 35 saat sıra beklendiğini söyledi. Yanlarında getirdikleri yiyeceklerle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan şoförler, zaman zaman zor anlar yaşadıklarına değindi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb