Edirne-Havsa yolundaki anız yangını kontrol altına alındı, yol trafiğe açıldı

Edirne ile Havsa ilçesi arasında çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmasının ardından ulaşıma kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

Edirne’de Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köyleri mevkisinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yol kenarına ve karşı şeride sıçradı. Dumanın yolu tamamen kaplaması üzerine trafik çift yönlü olarak durduruldu. Yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, TOMA, AFAD ve İl Özel İdaresi iş makineleri müdahale etti. Köy camisinden yapılan anonslarla çiftçiler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında metruk bir çiftlik evi ile yaklaşık 2 bin dekar anız alanı zarar gördü.

Öte yandan, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesi sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından trafiğe kapatılan D-100 karayolu, kontrollü şekilde yeniden açıldı.