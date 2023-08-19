Edirne il Halk Kütüphanesi'nin temeli atılacak

Edirne’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle yapılacak yeni Edirne Halk Kütüphanesi’nin yapım çalışmaları için hazırlıklar devam ediyor.

Edirne 1. Murat Mahallesi’nde yıkılan eski İl Halk Kütüphanesi’nin yerinde yapımına başlanan toplam 8 bin 500 metrekare kapalı İl Halk Kütüphanesi projesi için eski olan binanın yıkımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde yapılan kütüphane içinde konferans salon, cep sineması, atölye alanları, kitap kafe, okuma salonları, çalışma alanları yer alacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, yapılacak kütüphanenin kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini ve Edirne’nin modern bir kütüphaneye kavuşacağını belirtti. Soytürk, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önemli yatırımlarımdan olan kütüphanemizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Toplam kapalı alan yaklaşık 8 bin 500 metrekare olacak kütüphanemizde; atölyeler, konferans salonu, kafeterya, çocuk okuma salonu, çocuk sineması, çocuk oyun alanları, yetişkin odası, işitme ve görme engellilere ait salonlar, süreli yayınlar salonları, bireysel çalışma alanları, bilgisayar salonları, taşınabilir bilgisayar ve çalışma salonları, bireysel çalışma salonları ve idari yönetim bölümleri bulunacak. En kısa süre içerisinde temel atımı gerçekleşecek ve tamamlandığında en iyi şekilde hizmet verecektir" dedi.