Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Düzce'de kaçakçılık operasyonu: 16 şüpheliden 5'i tutuklandı

Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Düzce’de gümrük kaçağı eşyaları iç piyasaya sürdükleri tespit edilen 16 şahıstan 5 şüpheli tutuklanırken, yapılan operasyonlarda 887 adet cep telefonu,72 bin 788 adet elektronik sigara, 10 bin 200 adet güneş gözlüğü, 5 milyon adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince sınır kapılarını kullanarak gümrük kaçağı eşyaları iç piyasaya sürdükleri tespit edilen 16 şahıs hakkında yaklaşık 5 ay süren çalışmalar ve 9 ayrı yakalama çalışmaları çerçevesinde 887 adet cep telefonu,72 bin 788 adet elektronik sigara, 10 bin 200 adet güneş gözlüğü, 5 milyon adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Organize işbirliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen 9 şüpheli Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Düzce’de yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

9 şüpheli Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden K.A., M.K. ve M.Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden S.C.A. yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerden H.A., E.A., E.Ö., H.B. ve S.B. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.